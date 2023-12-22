МО РФ показало боевую работу вертолетов с ракетами ракетами С-8

Задача на краснолиманском направлении реализована силами Ка-52, Ми-35М и Ми-8.

Российские ударные вертолеты поразили неуправляемыми авиационными ракетами С-8 опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороны. Известно, что задача выполнена силами армейской авиации от Воздушно-космических сил страны. По результатам атаки наводчик сообщил пилотам о том, что все цели противника были успешно уничтожены.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. пресс-служба Минобороны России

В профильном ведомстве добавили, что в состав отечественной ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Они сопровождались представителями поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

МО РФ сообщило об уничтожении 14 пунктов временной дислокации ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России