МО РФ сообщило об уничтожении 14 пунктов временной дислокации ВСУ

"Восточная" группировка сил российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжила выполнять боевые задачи. Военнослужащие ликвидировали 14 пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины, а также 6 пунктов управления беспилотной авиацией и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника, склады ГСМ и военно-технического имущества. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 16 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер отметил,
Сорвали три попытки ротации ВСУ в районах Старомайорского и Равнополя на южнодонецком направлении.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
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Фото и видео: Минобороны России
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