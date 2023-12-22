Смольный выкупил помещения музея блокады у Минобороны РФ

Стоимость договора составила 700 млн рублей, а общая площадь приобретенных помещений составляет 8473 кв.м.

Комитет по имущественным отношениям (КИО) Петербург заключил соглашение с АО "Главное управление обустройства войск" на официальную покупку недвижимости по адресу: Соляной переулок, 9, где находится Музей обороны и блокады Ленинграда. Б этом свидетельствуют данные сайта "Контур.Закупки".

Стоимость договора составила 700 млн рублей, а общая площадь приобретенных помещений составляет 8473 кв.м. Год назад губернатор Александр Беглов заявил, что площадь музея увеличится в семь раз - с 4 тыс. до примерно 27 тыс.кв.м.

Как уточнили в комитете по культуре, в соответствии с поручением Президента России на протяжении последних лет ведется развитие Музея обороны и блокады Ленинграда на историческом месте - в Соляном городке. Непрерывно передаются новые помещения для осуществления основной деятельности музея.

Ранее мы сообщили о том, что инвестиции резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" за год составили более 200 млрд рублей.

Фото: Telegram / Пиотровский Online