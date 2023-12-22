Инвестиции резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" за год составил более 200 млрд рублей

В целом объём выручки компаний, работающих в особой экономической зоне, увеличился на 11% до 86,5 млрд рублей.

В прошлом году резиденты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" инвестировали более 20 млрд рублей в различные проекты, что на 72% превышает результаты 2022 года. Согласно информации пресс-службы Смольного, наибольшие суммы инвестиций были вложены в компании "Биокад", "Газпромнефть - промышленные инновации" и "Россети управление имуществом".

В целом объём выручки компаний, работающих в особой экономической зоне, увеличился на 11% до 86,5 млрд рублей. Объём налоговых отчислений резидентов в бюджет Петербурга также вырос на 10% и составил 2,7 млрд рублей. Суммарный объем инвестиций резидентов с начала работы особой экономической зоны в 2006 году составляет 105 млрд рублей.

В течение этого периода было создано 7039 рабочих мест на предприятиях особой экономической зоны. Общая выручка резидентов составила 404 млрд рублей. Объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней налоговой системы России составил 58,2 млрд рублей, в том числе 19,8 млрд рублей направлено в региональный бюджет.

Ранее мы сообщили о том, что доступ резидентам к новым площадкам ОЭЗ "Санкт-Петербург" откроют в 2025 году.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга