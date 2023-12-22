Доступ резидентам к новым площадкам ОЭЗ "Санкт-Петербург" откроют в 2025 году

При этом рассматривается возможность предоставления участков раньше 2025 года в случаях, когда не требуется масштабная инженерная подготовка. Речь прежде всего идёт о краевых участках.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик заявил, что первые резиденты новых площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" – "Парнас" и "Шушары" – появятся к 2025 году. Заявление прозвучало на пресс-конференции ТАСС.

Соловейчик уточнил, что соглашения подписаны в конце 2023 года. Земельные участки уже документально оформлены, а необходимые средства переведены в счёт ОЭЗ. При этом рассматривается возможность предоставления участков раньше 2025 года в случаях, когда не требуется масштабная инженерная подготовка. Речь прежде всего идёт о краевых участках.

Как отметил вице-губернатор Кирилл Поляков, на новых площадках будут представлены практически все отрасли, за исключением пищевой промышленности.

Ранее мы сообщили о том, что на развитие площадки ОЭЗ в Шушарах выделили 550 млн рублей.

Фото: АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"