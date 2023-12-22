На развитие площадки ОЭЗ в Шушарах выделили 550 млн рублей

Преимущество резидентов, инвестирующих в промышленные проекты, заключается в возможности подключения к точкам присоединения сетей.

Новые территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Петербурге продолжают активно развиваться. Вице-губернатор города Кирилл Поляков рассказал о выделении 552,1 млн рублей на проектирование площадки "Шушары" из городского бюджета.

Чиновник подчеркнул, что в 2024 году начнутся проектные работы и строительство инфраструктуры для обеспечения ресурсами резидентов особой экономической зоны. Преимущество таких резидентов, инвестирующих в промышленные проекты, заключается в возможности подключения к точкам присоединения сетей.

Такой подход позволяет экономить финансовые ресурсы и время, значительно сокращая сроки реализации проектов и запуска новых продуктов.

Ранее мы сообщили о том, что оборот розничной торговли Петербурга превысил 2 трлн рублей в 2023 году.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга