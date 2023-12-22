Оборот розничной торговли Петербурга превысил 2 трлн рублей в 2023 году

Годом ранее показатель был равен 1,95 трлн рублей.

За 2023 год оборот розничной торговли в Петербурге увеличился на 12,7% и достиг отметки в 2,2 трлн рублей. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на рабочем совещании с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.



Годом ранее оборот торговли в городе был равен 1,95 трлн рублей. Как пояснил Соловейчик, это прежде всего связано с развитием новых форматов торговли, включая продажи через интернет. В настоящее время планируется привлечение новых инвесторов и расширение форматов в отрасли.



На совещании был одобрен законопроект, который изменяет нормативы минимального обеспечения населения Петербурга по площади торговых объектов. По информации пресс-службы Смольного, главная особенность документа заключается в переходе от расчёта минимального обеспечения населения торговыми объектами в квадратных метрах к количественным показателям. Это необходимо для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами.

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Фото: Piter.TV