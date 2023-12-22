В Парголово откроют Центр социальной реабилитации для взрослых и детей с инвалидностью

Центр заработает на Заречной улице, 45к1.

В Парголово Выборгского района Петербурга откроется Центр социальной реабилитации для взрослых и детей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 13 января.

Центр заработает на Заречной улице, 45к1. На территории района проживают 12 599 людей с ограниченными возможностями и 1995 детей-инвалидов, из них 2198 взрослых и 570 детей – в Парголово.

Сегодня на территории ЖК "Северная Долина" для людей с инвалидностью трудоспособного возраста нет подобного центра, а для детей работает лишь одно отделение, расположенное на улице Валерия Гаврилина, 11к1.

Ранее мы рассказывали о том, что более 30% петербуржцев с инвалидностью трудоустроены.

Фото: pxhere