Более 30% петербуржцев с инвалидностью трудоустроены

В 2023 году в Службу занятости обратились почти 4 тыс. человек с инвалидностью, 58% из них нашли работу. В 2022-м показатель составлял 54%.

В Петербурге 36,2% людей с инвалидностью имеют работу. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения.

В прошлом году комплексное сопровождение горожан осуществляли Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" и благотворительный фонд "Рауль". Организации создали рабочие места в своих мастерских и помогали в трудоустройстве в другие компании. Они содействовали 200 петербуржцам с тяжелыми патологиями в трудоустройстве и адаптации на рабочем месте.

В 2023 году в Службу занятости обратились почти 4 тыс. человек с инвалидностью, 58% из них нашли работу. В 2022-м показатель составлял 54%.

Программу сопровождаемого трудоустройства по принципу социального заказа будут реализовать и в 2024 году. Петербуржцы с инвалидностью, нуждающиеся в индивидуальной помощи при содействии занятости, могут обратиться в районное агентство занятости населения.

Ранее мы рассказывали о том, какую поддержку оказывают петербургским инвалидам.

Фото: пресс-служба комитета по труду и занятости населения Петербурга