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Закон о квотировании рабочих мест для инвалидов подписали в Петербурге
Сегодня, 12:36
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Закон о квотировании рабочих мест для инвалидов подписали в Петербурге

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Городской закон принят в целях реализации главы 7 ФЗ "О занятости населения в РФ".

Губернатор Петербурга подписал закон "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 1 ноября. 

Городской закон принят в целях реализации главы 7 ФЗ "О занятости населения в РФ", которая вступила в силу с 1 сентября. Отмечается, что регионы могут дифференцировать размер квоты в зависимости от среднесписочной численности сотрудников. 

В соответствии с новым законом, в Северной столице для предприятий с численностью работников от 35 до 100 человек квота приема на работу инвалидов составит 2%. А если среднесписочная численность превышает 100 сотрудников, квота вырастет до 2,5%. 

Кроме того, законом определяются порядок выполнения работодателем квоты для приема на работу людей с инвалидностью, а также категории работодателей, освобожденные от ее выполнения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти люди с ОВЗ смогут бесплатно обучиться плаванию. 

Фото: pxhere 

Теги: люди с инвалидностью, трудоустройство для инвалидов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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