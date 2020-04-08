В Ленобласти люди с ОВЗ смогут бесплатно обучиться плаванию

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.

В Ленобласти стартует программа бесплатного обучения людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) плаванию по социальному сертификату "Плавание для всех". Об этом рассказал глава областного комитета по спорту Вячеслав Комаров на форуме "Россия — спортивная держава" в Уфе.

Курс предназначен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, участников СВО, получивших увечья, и семей погибших участников СВО. Обучение рассчитано на 36 часов и будет проводиться под руководством профессионального тренера в 11 физкультурных комплексах с бассейнами в разных районах Ленобласти.

До конца года предусмотрены 144 групповых занятий для членов семей участников СВО и 80 занятий для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и участников СВО. В ближайшие 2 года для участников СВО планируется организовать еще 600 занятий.

Бесплатные медицинские услуги предоставят матерям в Ленобласти.

Фото: администрация ЛО