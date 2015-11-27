"Вместе мы сможем больше": какую поддержку оказывают петербургским инвалидам

Piter.TV пообщался с председателем Всероссийского Общества Инвалидов − ВОИ Петербурга Ольгой Вагнер, чтобы узнать о мерах поддержки, трудоустройстве и реабилитации подопечных организации.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Праздник посвящён интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества. Этот процесс затрагивает и Северную столицу. В преддверии значимой даты на вопросы Piter.TV о мерах поддержки, трудоустройстве и реабилитации подопечных рассказала председатель Всероссийского Общества Инвалидов − ВОИ Петербурга Ольга Олеговна Вагнер. − Какие тенденции наблюдаются в сфере социальной поддержки инвалидов в Петербурге? В какую сторону меняется ситуация? Льготы и пособия, электронный сертификат для покупки средств реабилитации, возможность получить ИТ-специальность бесплатно − это лишь часть мер поддержки для людей с инвалидностью, которые действуют сейчас. В Санкт-Петербурге наблюдается устойчивая тенденция роста потребности граждан, в первую очередь, старшего поколения, в социальных услугах. В связи с этим система социальной поддержки горожан должна постоянно развиваться и совершенствоваться.

Что касается нашего города, то можно отметить, что в последние годы выработалась тенденция к усовершенствованию методов социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Система социального обслуживания становится более комплексной, доступной и, что немаловажно, своевременной. На мой взгляд, это происходит в результате осуществляемого в городе межведомственного взаимодействия всех заинтересованных сторон − органов исполнительной власти, государственных учреждений сферы здравоохранения и социального обслуживания. Хотелось бы отметить, что работа также проходит при участии социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Мы хотели бы, чтобы комплексное, доступное и своевременное социальное обслуживание стало одним из основных приоритетов социального развития города, и в настоящее время есть все предпосылки к этому.

С целью организации социального обслуживания в Санкт-Петербурге в 2019 году открыто Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "СПб ГКУ "Центр организации социального обслуживания", которое осуществляет деятельность, направленную на повышение качества и доступности социального обслуживания жителей города, а также обеспечивает комплексный подход к нуждам человека по принципу "одного окна". СПб ГКУ "ЦОСО" в соответствии с действующим законодательством о социальном обслуживании является уполномоченной организацией по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальных программ предоставления социальных услуг. Проект "Социальный участковый Санкт-Петербурга" вошел в список финалистов первой премии "Лучшие региональные практики".

Большинство членов нашей организации − это пожилые люди. Поэтому не удивительно, что нам поступает много информации о деятельности специализированного учреждения гериатрической службы − СПб ГБУЗ "Городской гериатрический медико-социальный центр". Это организация, оказывающая комплексную помощь пожилому населению города. На базе Центра созданы и работают специализированные центры по наиболее востребованным направлениям, например, "Центр боли", "Центр памяти", а также школы здоровья − "Школа сахарного диабета", "Школа остеопороза", "Школа для больных артериальной гипертензией" и другие. Объективно понятно, что работа с пожилыми людьми требует особого подхода, чуткости, внимания, терпения. Поэтому всегда радостно, когда пожилые люди говорят много добрых слов об этом центре и благодарят врачей работу.

− Как обстоят дела с комфортной городской средой для людей с ограниченными возможностями в Северной столице? Что изменилось за последний год?

Городская среда в Северной столице продолжает развиваться. С каждым днем все меньше и меньше встречается людей, которые "ничего не слышали" об этом понятии. Кто-то, не являясь инвалидом, прочувствовал на себе все трудности её отсутствия, когда, например, сломал ногу. Конечно, мы не за то, чтобы таким способом человек мог понять все трудности инвалида – колясочника. Но с "мертвой точки" процесс сдвигается. Всероссийским обществом инвалидов разработана система добровольной сертификации "Мир, доступный для всех" для беспрепятственного доступа ко всем объектам социальной инфраструктуры, а также для пользования любыми видами городского транспорта всеми категориями граждан. По этой системе обучаются члены нашей организации, растет число специалистов в этой области.

Стоит сказать, что "сознательных" предпринимателей становиться больше. Многие обращаются к нам за консультацией, как лучше обустроить тот или иной объект. Выезжаем, консультируем, помогаем. В итоге − становится лучше для всех, ведь в основе нашей системы сертификации лежит принцип универсальности и разумного приспособления. А это значит, что однажды обустроив, например, входную зону, сделав её универсальной и доступной для инвалидов, мамочек с колясками, других представителей маломобильных групп населения, предприниматель расширяет возможности своего бизнеса, приобретая дополнительных клиентов.

Сегодня мы принимаем участие в согласовании разумного приспособления зданий под нужны маломобильных групп населения на стадии проектирования или перед производством строительных мероприятий. Также, в части обеспечения доступности различных объектов, мы работаем в содружестве с городской и транспортной прокуратурой. Раньше мы выходили на объект вместе с этими ведомствами только по обращениям граждан или конкретной жалобе. В настоящее время − это плановая работа с целью улучшения условий жизни петербуржцев. Конечно, развитие в этой области происходит не так стремительно, как хотелось бы, но радует, что это происходит и есть положительная тенденция.

− Испытывают ли люди с ограниченными возможностями проблемы с трудоустройством?

Сейчас ситуация на рынке труда заметно улучшается. Честно признаться, всегда было так, что если кто-то из людей с инвалидностью хочет работать, он обязательно найдет себе работу. Различные возможности для трудоустройства есть. Общественные организации города тоже активно вовлечены в работу по созданию рабочих мест для инвалидов. В нашей организации, в разных районах города, например, в Адмиралтейском, Колпинском, Московском и других, создано 93 рабочих места. Продолжается совместная работа по созданию и модернизации рабочих мест и доступности к ним при поддержке Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга.

С 1 марта 2022 года в России установили квоту для приёма на работу людей с инвалидностью. Её размер: 2–4% количества работников для коллективов свыше 100 человек; 3% для коллективов от 35 до 100 человек. При этом работодатель не может считать квоту исполненной, если просто введёт должности в штатное расписание, − человека с инвалидностью обязательно нужно принять на работу. Существуют и проекты по обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью, действуют ярмарки вакансий и др.

− Какие программы реабилитации для инвалидов работают в городе?

Спектр реабилитационных услуг, предоставляемых в Санкт-Петербурге инвалидам разных возрастных групп, достаточно широк. В каждом районе города работают Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, Комплексные центры социального обслуживания населения. Эти учреждения оказывают услуги инвалидам разных возрастов − инвалидам трудоспособного возраста, детям-инвалидам, детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, пожилым людям. В таких организациях работают профессионалы, которые находят индивидуальный подход к каждому посетителю, учитывают при составлении реабилитационной программы его интересы, способности, личностные особенности, мотивацию и уровень подготовки.

Для эффективной реабилитации применяются современные технологии и оборудование. В центрах работают творческие мастерские, созданы игровые и спортивные зоны, оборудованы компьютерные классы, библиотеки. Есть помещения, в том числе актовые залы, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, помещения для оздоровительной деятельности, кабинеты психологической разгрузки.

− Какие мероприятия сейчас проводит ВОИ Петербурга?

В районных организациях ВОИ инвалиды тоже могут найти занятие по душе. Кто-то приходит к нам и с удовольствием занимается в творческих секциях, кого-то увлекает краеведение, нравится участвовать в экскурсионных поездках, кто-то предпочитает организованный досуг.

Немаловажным вкладом в процесс адаптации является привлечение к занятиям спортом людей, получивших инвалидность, ведь давно известно, что спорт – это мощное средство реабилитации и мотивации к активному образу жизни. В организации есть возможность, например, заниматься лазерным биатлоном и волейболом на колясках. Мужественные ребята – наши питерские спортсмены из команды по баскетболу на колясках ("БасКИ - "Академии баскетбола им. В.П. Кондрашина"). В этом году они снова стали победителями Чемпионата России по волейболу на колясках! Кроме того, понимая большое значения спорта в жизни человека, передвигающегося на инвалидной коляске, участники команды "БасКИ" провели мастер-класс по баскетболу на колясках для раненых, проходящих реабилитацию в Военно-медицинской академии.

Организацией ВОИ подписаны несколько договоров о сотрудничестве с нашими социальными партнёрами, реабилитационными центрами, волонтёрскими организациями. При поддержке Комитета по физической культуре и спорту в этом году мы уже во второй раз, совместно с Санкт-Петербургским ГБУ ДО СШОР "Академия баскетбола имени В.П. Кондрашина", провели Всероссийский турнир по баскетболу на колясках, посвященный памяти бронзового призера Олимпийских игр, мастера спорта международного класса, тренера А.Г. Макеева. Проведение спортивных мероприятий такого уровня играет важную роль в развитии баскетбола на колясках для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всероссийский турнир дает возможность спортсменам показать свои достижения и позволяет не только эффективно сотрудничать, но и наладить дружественные контакты с другими спортсменами.

В нашей местной организации Пушкинского района работает творческая студия инклюзивного танца, где форма инвалидности и нозология не имеют значения – подход руководителя студии – молодой, активной, очаровательной женщины (Ольги Матеевой – прим. ред) – находится для каждого желающего.

Для представительниц старшего поколения мы проводим занятия по нейрографике, навыкам эстетического ухода за собой и многие другие занятия, которые направлены на помощь женщинам с инвалидностью. Мы считаем, что женщина в любом возрасте должна оставаться женщиной и нашим подопечным такие занятия очень нравятся. В любом случае, все наши мероприятия направлены на общение, дружеское участие. Со слов наших участниц, "эти занятия-встречи очень добрые, веселые, поднимают настроение и помогают найти друзей".

Конечно же, вышеперечисленными мероприятиями наша деятельность не ограничивается. Стараясь идти нога в ногу со временем, мы внедряем новые и новые направления деятельности, учимся у наших успешных коллег в регионах, перенимаем их передовой опыт, внедряем его в нашу жизнь. стараясь всеми нашими действиями, каждодневной работой еще раз подтвердить девиз ВОИ − "Вместе мы сможем больше"!

Фото: ВКонтакте / Всероссийское Общество Инвалидов- ВОИ Петербурга