Более 171 тыс. петербуржцев оказались ограничены в праве выезда за пределы РФ

Выезд за рубеж ограничивают при сумме долга по алиментам от 10 тыс. рублей, по остальным платежам — от 30 тыс. рублей.

Более 171 тыс. жителей Петербурга оказались ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за неисполненных долговых обязательств (по состоянию на конец июня 2024 года). Это на 44,9% больше, чем было в июне прошлого года, сообщила РБК Петербург заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу Кристина Кашина.

По ее данным, в конце июня 2023 года количество невыездных петербуржцев составляло 118 тыс. К концу того же года этот показатель снизился — в декабре более 63 тыс. жителей Петербурга оказались ограничены в праве выезда за границу.

Выезд за рубеж ограничивают при сумме долга по алиментам от 10 тыс. рублей, по остальным платежам — от 30 тыс. рублей. Для того, чтобы выехать за границу, человек должен рассчитаться с долгами, поэтому параллельно с количеством постановлений об ограничении на выезд за пределы РФ растет количество взысканий.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года петербургские приставы взыскали с нетрезвых водителей почти 15 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу