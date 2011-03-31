С начала года петербургские приставы взыскали с нетрезвых водителей почти 15 млн рублей

Чаще всего исполнительные производства возбуждались в отношении жителей Красносельского, Кировского и Московского районов.

Судебные приставы взыскали с водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, почти 15 млн рублей с начала 2024 года. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу УФССП по Петербургу.

Так, за пять месяцев было возбуждено 829 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, предусмотренных ст. 12.8 КоАП и 12.26 КоАП РФ. За аналогичный период 2023 года приставы возбудили 1203 аналогичных исполнительных производства. Чаще всего исполнительные производства возбуждались в отношении жителей Красносельского, Кировского и Московского районов.

В ведомстве напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца лишили машины из-за 558 неоплаченных штрафов.

Фото: пресс-служба ФССП РФ