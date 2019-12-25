В Коммунаре росгвардейцы вернули матери пропавшего сына

Мальчика искали три дня.

Росгвардейцы Гатчинского района разыскали в Коммунаре пропавшего подростка. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Еще 25 октября 13-летний юноша поругался с матерью и ушел из квартиры на Школьной улице. Женщина сообщила о пропаже сына в полицию, затем ориентировка с приметами ребенка была передана всем дежурным нарядам.

Спустя три дня, 28 октября, сотрудники вневедомственной охраны нашли мальчика на Ленинградском шоссе. Его отвезли в территориальный отдел и отдали инспектору по делам несовершеннолетних, вскоре приехала мама.

Ранее на Piter.TV: пожилой петербуржец пропал 25 октября. На нем были зеленая куртка, черные штаны и ботинки, а также шапка-ушанка.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти