В Петербурге учителя математики отправили в СИЗО по делу о двойном убийстве

Подозреваемый будет находиться под стражей до 25 декабря.

Красносельский районный суд отправил в СИЗО жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве двух человек. Мужчина забил молотком мать бывшей сожительницы и своего сына на улице Комиссара Грушко, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что на заключении под стражу настаивало следствие. Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 25 декабря.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

В ходе судебного заседания женщина, которой удалось выжить после кровавой расправы на улице Комиссара Грушко, дала показания. Она рассказала, что ребёнок появился на свет в результате сексуального насилия со стороны учителя математики.

Жестокое убийство произошло 26 октября в квартире дома на улице Комиссара Грушко в Петербурге. Жертвами преступления стали бабушка и ее внук.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга