Выжившая после расправы на Комиссара Грушко рассказала, что сын был зачат путем насилия

В день трагедии женщина ушла на работу в школу.

В суде дала показания женщина, которой удалось выжить после кровавой трагедии на улице Комиссара Грушко. На скамье подсудимых — её бывший сожитель, учитель математики, которого обвиняют в убийстве их общего ребёнка и матери потерпевшей, объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам женщины, их знакомство состоялось в 2023 году, после чего завязались отношения. В своих показаниях она охарактеризовала мужчину как жестокого, циничного и эгоистичного человека. Петербурженка заявила, что ребёнок появился на свет в результате сексуального насилия. Когда она сообщила партнёру о беременности, тот на несколько дней прекратил с ней всякое общение. Мужчина не пришёл встречать её из роддома и отказался признавать отцовство, не вписав себя в свидетельство.

В день трагедии женщина ушла на работу в школу. Дома с больным ребёнком осталась её мама. Вернувшись домой, потерпевшая сразу получила удар в затылок, а затем подверглась жестокому избиению.

Обвиняемый также выступил с показаниями. Он признался, что в какой‑то момент осознал: "перешёл черту" и принял решение убить всех. Решив, что сожительница мертва, мужчина отправился в магазин — он хотел купить алкоголь и снотворное. Также у него был план поджечь тела. Когда учитель вернулся к квартире, он увидел, что рядом находятся сотрудники полиции. Преступник выбросил канистру и скрылся с места происшествия.

Во вторник 27 октября правоохранители задержали в Ленобласти подозреваемого в убийстве женщины и ребёнка. Его сожительница смогла спастись, выбравшись на улицу через окно. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга