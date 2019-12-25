"Выкалывал глаза ножом". Выжившая при нападении математика петербурженка может ослепнуть

У пострадавшей серьезные проблемы со зрением.

Состояние пострадавшей в результате жестокого нападения в Петербурге, по-прежнему оценивается как тяжёлое. Об этом изданию 360.ru рассказала двоюродная сестра девушки.

По словам родственницы, у пострадавшей серьезные проблемы со зрением — обвиняемый выкалывал ей глаза ножом и проколол веко. Собеседница издания отметила, что сестра и её погибшая мама были очень скромными и тихими людьми.

До трагедии петербурженка долгое время жила вместе с подозреваемым — их отношения продолжались вплоть до рождения ребёнка, которому вскоре должно было исполниться два года. При этом в семье никогда не говорили о мужчине, и случившееся стало для близких настоящим потрясением.

Родственница также поделилась, что со стороны семьи подозреваемого никакой поддержки и помощи не было. Дата похорон бабушки и внука пока остаётся неизвестной.

Ночью 26 октября в квартире многоэтажки на улице Комиссара Грушко нашли тела 58-летней женщины и двухлетнего ребенка. Тело мальчика лежало в холодильнике. В двойном убийстве обвинили учителя математики, суд отправил его в СИЗО.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)