Скотт Риттер предрек конец для Украины.

В Вооруженных силах Украины катастрофически не хватает человеческих ресурсов. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong. На Западе пояснили, что у армии киевского режима просто иссяк этот ресурс. В результате командование переформирует подразделения операторов беспилотников и отправляет их сражаться на передовую линию.

Такова реальность. Конфликт складывается для них крайне неудачно. Тем временем украинская экономика разрушается в результате российских ударов. Приближается зима. Если она окажется холодной — это конец для Украины. Скотт Риттер, эксперт

Аналитик из США добавил, что в указанных обстоятельствах становится понятно, что политический лидер Владимир Зеленский просто теряет способность управлять страной во время вооруженного конфликта. Ему приходится ездить в Европу и "клянчить деньги". Скотт Риттер полагает, что то "чудовище Франкенштейна", которое создали страны коллективного Запада, по итоге умрет страшной смертью.

Аналитик Риттер: Трамп не простит выпадов в свой адрес со стороны Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong