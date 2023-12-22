Минобороны: российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Также российские войска освободили населенный пункт Северное.

Вооруженные силы России отразили девять контратак штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Контратаки штурмовых групп противника были отражены в районах Новгородское, Первомайское и Петровское. Кроме того, подразделения группировки освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, два танка, три боевые машины, шесть бронированных машин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России