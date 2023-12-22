  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:57
87
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

0 0

Также российские войска освободили населенный пункт Северное.

Вооруженные силы России отразили девять контратак штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Контратаки штурмовых групп противника были отражены в районах Новгородское, Первомайское и Петровское. Кроме того, подразделения группировки освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, два танка, три боевые машины, шесть бронированных машин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии