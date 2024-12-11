Глава Минобороны Сирии считает, что интересы Дамаска должны быть превыше всего.

Сирия назвала условия сохранения российских баз на побережье Средиземного моря. Власти в Дамаске уточнили, что они открыты для сохранения Россией своих военно-воздушных и военно-морских баз до того момента, пока любое соглашение с Кремлем отвечает национальным интересам ближневосточного государства. Соответствующее заявление сделал министр по обороне Сирии Абу Касра, выступая перед журналистами издания The Washington Post. Иностранный чиновник ответил на вопрос американского СМИ о том, будет ли Москве разрешено сохранить свой военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии.

Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да. Абу Касра, глава Минобороны Сирии

Эксперт добавил, что отношения Дамаска с Москвой могут быть восстановлены таким образом, чтобы это в первую очередь отвечало интересам Сирии, а уже потом российским интересам. На текущий момент соглашение о военном присутствии России не изменилось, однако будущем оно "требует дополнительных переговоров", по мнению министра обороны Сирии. В газете The Washington Post авторы указали, что отношение России к новому сирийскому правительству значительно улучшилось после падения режима президента Башара Асада в декабре 2024 года. Новые сирийские власти все еще взвешивают требования Москвы, о чем якобы свидетельствуют резкие перемены в отношении к стане среди бывших боевиков, входящих в состав правительства.

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