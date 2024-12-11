Глава МИД РФ выступил на "Валдае" с обсуждением проблемы ближневосточного кризиса.

Еврейское государство, судя по всему, не планирует уходить с занятых им территорий Ливана и Сирии. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранной политике Сергей Лавров, выступая перед аудиторией на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Дипломат отмечает, что Израиль не стесняется в том, чтобы продолжать боевые действия на Западном берегу реки Евфрат.

Много заслуживающих доверие утечек о том, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, еще и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан.... никто этого не опровергает... все-таки остаться на ливанской территории. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: секретариат ЮНЕСКО подыгрывает Киеву и его западным покровителям.

Фото и видео: МИД России