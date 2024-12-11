Глава МИД РФ оценил деятельность Одре Азуле.

Генеральный секретариат ЮНЕСКО вместе со своей главой, француженкой Одре Азуле обслуживает интересы тех, кто хочет нанести Москве "стратегическое поражение", а также подыгрывает киевскому режиму и его западным покровителям. Такое мнение высказал российский министр по иностранным делам России Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Я бы сказал позорное молчание, в отношении массового, системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Байден пытается осложнить отношения с Россией для Трампа.

Фото и видео: МИД России