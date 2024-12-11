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Лавров: Байден пытается осложнить отношения с Россией для Трампа

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По его словам, администрация Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям.

Президент США Джо Байден пытается осложнить отношения с Россией для избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, администрация Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям. Лавров отметил, что бывший президент США Барак Обама "оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми", когда впервые выиграл выборы в 2016 году.

Выбив наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости, конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта. Сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что США хотят вывести "Турецкий поток" из строя.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: джо байден, дональд трамп, мид россии, сергей лавров, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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