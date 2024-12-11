Глава МИД РФ указал на опасность для "Турецкого потока".

Американская администрация дает добро на осуществление террористических актов против энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил в Москве с результатами деятельности отечественной дипломатии за 2024 год. В профильном ведомстве уточнили, что у Вашингтона есть планы по выведу из строя газопровода "Турецкий поток".

...Дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия ЕС, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за "Северными потоками" еще и "Турецкий поток" вывести из строя. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что отказ от честной конкуренции и использование недобросовестных, агрессивных методов подавления конкурентов проявляется в санкционной политике, которую Белый дом воместно с международными союзниками ведут в отношении России, Китая и других государств.

Лавров: Россия надеется, что Сирия не повторит судьбу Ливии.

Фото и видео: МИД России