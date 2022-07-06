Россия надеется, что Сирия не повторит судьбу Ливии

В МИД РФ напомнили о разрушении натовскими странами государственности в Триполи.

Москва надеется, что Сирия не повторит судьбу Ливии после смены власти в стране. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге перед иностранными и отечественными СМИ. Дипломат указал на то, что руководство в Кремле надеется возобновить работу с иностранными коллегами из Дамаска, когда в государстве Ближнего Востока окончательно устроится новая политическая структура. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что между Россией и Сирией за прошлые года фиксировались определенные достижения в экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

У нас на эту тему есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, Катаром, Эмиратами, Бахрейном, Ливаном. Все они заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила путь, по которому пошло Ливийское государство после того, как НАТО просто разрушило... Сергей Лавров, глава МИД РФ

"Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества, где у нас есть определенные достижения прошлых лет, мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, когда окончательно устоится новая структура власти", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

Лавров сообщил о заинтересованности более 25 стран в участии в "Интервидении".

Фото и видео: МИД России