Глава МИД РФ напомнил о существовании альтернативы для "Евровидения".

Свыше 25 стран выразили свою заинтересованность в участии в международном конкурсе песни "Интервидение". В том числе речь идет о государствах Латинской Америки. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге перед иностранными и отечественными СМИ. Дипломат указал на то, что Москва готова приветствовать туристов, показать им столицу, Петербург, Байкал, Камчатку, Сочи, Суздаль и Алтай. Он напомнил о том, что наша страна имеет достаточно живописных мест и исторических памятников. В том числе гости смогут прокатиться по маршруту Транссибирской железнодорожной магистрали сквозь всю Россию до Тихого океана

В следующем году у нас будет новая возможность приложить совместные усилия к развитию многостороннего взаимодействия, мы проводим в сентябре 2025 года международный конкурс песни "Интервидение". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия несколько лет выступает с инициативами проведения евразийских конкурсов фильмов и песен, которые будут альтернативы идеологизированным и ангажированным западным кинопремии "Оскар" и музыкального конкурса "Евровидение".

Лавров: первый шаг для восстановления контактов с РФ должны сделать США.

Фото и видео: МИД России