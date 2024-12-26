Лавров: первый шаг для восстановления контактов с РФ должны сделать США

Глава МИД РФ напомнил о том, что именно Белый дом прервало общение с Кремлем.

Первый шаг для восстановления контактов с российским руководством должны сделать именно власти в Вашингтоне, которые их прервали после начала проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге перед иностранными и отечественными СМИ. Дипломат указал на то, что Москва слышит сигналы от команды избранного американского президента-республиканца Дональда Трампа о заинтересованности в возобновлении диалога.

Мы, конечно, слышим сигналы, которые от команды Трампа поступают, о том, что они заинтересованы возобновить диалог, и это абсолютно разумно и нормально. Диалог прервали американцы, поэтому им делать первый шаг. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник добавил, что Москва ждет официального формулирования внешней политики от администрации Дональда Трампа в отношении России. Если Белый дом будет учитывать законные интересы нашего государства, то контакты будут результативными, а не бесполезными.

Лавров: Франция обращалась к РФ с предложением помочь наладить диалог по Украине.

Фото и видео: МИД России