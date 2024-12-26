В МИД РФ напомнили об актах терроризма в регионе.

Париж по закрытым каналам несколько раз обращался к Москве с предложением помочь наладить диалог по поводу украинского кризиса, причем без участия в мероприятии киевского режима. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге перед иностранными и отечественными СМИ. Чиновник добавил, что у французских коллег есть некое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, что в Москве приветствуют. Однако МИД РФ не может говорить о том, насколько Елисейский дворец искренний и способен сыграть позитивную роль в решении проблемы.

Обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет о том, что "ни слова об Украине без Украины Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ понимает озабоченности Турции по безопасности на сирийской границе.

Фото и видео: МИД России