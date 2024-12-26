Москва с пониманием относится к законным озабоченностям властей из Анкары относительно безопасности на государственной границе с Сирией. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге перед иностранными и отечественными СМИ. Дипломат отметил, что законные национальные интересы Турции должны обеспечиваться таким образом, чтобы Дамаск сохранил собственный суверенитет, территориальную целостность и единство. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства РФ, Турция сейчас высказывается в пользу этих постулатов.
Мы понимаем законные озабоченности турецкого руководства и народа по поводу безопасности на границе с Сирией, где неоднократно уже случались инциденты, связанные с террористическими структурами, которые там устраивали беспорядки.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: Украине нужно провести выборы, если она хочет легитимного президента.
Фото и видео: МВД России
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