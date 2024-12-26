Лавров: РФ понимает озабоченности Турции по безопасности на сирийской границе

Глава МИД РФ напомнил о политическом кризисе в Дамаске.

Москва с пониманием относится к законным озабоченностям властей из Анкары относительно безопасности на государственной границе с Сирией. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге перед иностранными и отечественными СМИ. Дипломат отметил, что законные национальные интересы Турции должны обеспечиваться таким образом, чтобы Дамаск сохранил собственный суверенитет, территориальную целостность и единство. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства РФ, Турция сейчас высказывается в пользу этих постулатов.

Мы понимаем законные озабоченности турецкого руководства и народа по поводу безопасности на границе с Сирией, где неоднократно уже случались инциденты, связанные с террористическими структурами, которые там устраивали беспорядки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Украине нужно провести выборы, если она хочет легитимного президента.

Фото и видео: МВД России