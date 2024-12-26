Глава МИД РФ напомнил о нелегитимности властей в Киеве.

Киевскому режиму нужно провести выборы, главы государства в том случае, если страна хочет иметь у себя легитимного президента. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге перед иностранными и отечественными СМИ. Чиновник добавил, что на текущий момент легитимностью на Украине обладает только Верховная Рада и председатель местного законодательного органа.

Украинцы должны с этим сами разобраться, чтобы привести положение дел в Киеве в соответствие с украинской конституцией. Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине.

Фото и видео: МИД России