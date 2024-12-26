Лавров рассказал, какими должны быть договоренности по Украине

Глава МИД РФ указал на то, что перемирия быть не может.

Москву не устроят пустые разговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге перед иностранными и отечественными СМИ. Чиновник объяснил, что руководству страны нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности для нашего государства, его законные интересы, как и законные интересы безопасности наших соседей. При этом контекстом будет международно-правовой способ закрепления невозможности нарушения достигнутых соглашений. В МИД РФ подчеркнули, что перемирие в регионе - это путь в никуда.

Нас не может устроить пустой разговор. Перемирие - это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности... Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, никто особо в странах коллективного Запада и Киеве не скрывает, что перемирие нужно для того, чтобы выиграть время для накачки Вооруженных сил Украины натовским оружием.

Лавров заявил о готовности России к консультациям с администрацией Трампа.

Фото и видео: МИД России