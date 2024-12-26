Глава МИД РФ призвал Вашингтон понять первопричины украинского кризиса.

Москва готова к консультациям с администрацией избранного американского президента, члена Республиканской партии США Дональда Трампа по вопросу мирного урегулирования кризиса на Украине. Кремль рассчитывает, что власти в Белом доме вникнут в первопричины регионального конфликта. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге перед иностранными и отечественными СМИ.

Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина Келлога, вкинут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия также открыта к диалогу с представителями западных стран, готовых к равноправному диалогу и поиску баланса интересов и взаимовыгодных договоренностей. По словам главы МИД РФ, сейчас в регионе есть такие представители. Речь идет о Венгрии и Словакии. Сергей Лавров пояснил, что остальные члены Европейского союза потихоньку начинают проситься на некие "доверительные разговоры, но в открытую очень мало кто решается". Причиной такой реакции от стан-сленоа ЕС является наличие палочной дисциплины в коллективном Брюсселе.

"Приглашение к катастрофе". Лавров об обсуждении США ограниченных ядерных ударов.

Фото и видео: МИД России