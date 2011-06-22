"Приглашение к катастрофе". Лавров об обсуждении США ограниченных ядерных ударов

Глава МИД РФ указал на неприемлемость разговоров об использовании ядерного оружия.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что разговоры политиков в США о возможности ограниченных ядерных ударов - приглашение к катастрофе, которую Москва не хочет. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание иностранца на то, что недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, говоря об эскалации конфликта на Украине и использовании ядерного оружия, отмечал, что в Вашингтоне не хотят обострения ситуации. Чиновник упоминал, что если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. По словам главы МИД РФ, в своем выступлении Кирби даже мысленно не может представить, что США могут реально пострадать, что делает кризис более рискованным, так как местная администрация может принять некоторые безрассудные шаги.

Отвечая на уточняющий вопрос американского журналиста о том, является ли неверным мнение политиков из Вашингтона о том, что может произойти обмен ядерными ударами, который напрямую не затронет Вашингтон, Лавров подтвердил эти данные.

Да, именно это я и сказал. Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: США, создавая проблемы в мире, хотят поймать рыбу в мутной воде.

Фото и видео: МИД России