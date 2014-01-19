Лавров: США, создавая проблемы в мире, хотят поймать рыбу в мутной воде

Глава МИД РФ напомнил о мировых кризисах, созданных Вашингтоном.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что власти из Вашингтона на протяжении большей части своей истории стремились создать проблемы для других стран. Это делалось для того, чтобы затем ловить рыбу в мутной воде. В качестве примеров таких "авантюр" руководитель внешнеполитического ведомства страны привел Ирак, Ливию и Афганистан. Дипломат указал иностранцу, что анализ проводимой в США внешней политики говорит об определенной закономерности. Речь идет о том, что сначала американцы создают проблемы на планете, а после ищут им применение для собственной выгоды.

Сейчас пытаются вернуться через "черный ход", используя ООН для организации каких-либо мероприятий, на которых могут "присутствовать", несмотря на то, что они оставили Афганистан в плачевном состоянии, заморозили афганские деньги и не хотят их возвращать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал, что на саммитах европейцы бегают от него и ведут себя как дети.

Фото и видео: МИД России