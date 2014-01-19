Лавров рассказал, что на саммитах европейцы бегают от него и ведут себя как дети

Глава МИД РФ рассказал о случаях, произошедших на саммите G20.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что европейские политики на международных саммитах бегают от него и ведут себя как дети. Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил, что поведения западников становится резко токсичным в тот момент, когда кто-то видит, что с главой МИД РФ разговаривает американец или европеец.

Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита Группы двадцати. Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно Сергей Лавров, глава МИД РФ

"Они никогда не убьют нас". Лавров о преодолении беспрецедентных санкций Запада.

Фото и видео: МИД России