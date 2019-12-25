Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии

Закон начнет действовать с 15 июля.

.Латвия с 15 июля перестала признавать российские заграничные паспорта без биометрических данных. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местного внешнеполитического ведомства от 18 июня. Дипломаты заметили, что обладателям таких документов будет запрещен въезд на территорию страны.

С 15 июля 2025 года вступит в силу решение, согласно которому действительными для въезда в Латвию будут признаны только паспорта граждан Российской Федерации с биометрическими данными. сообщение латвийского МИД

Напомним, что с вступлением в законную силу решения власти европейского государства также прекратят выдавать визы держателям загранпаспортов без биометрии, а также не будут принимать заявления на вид на жительство (ВНЖ) от тех россиян, у которых нет заграничного паспорта с биометрическими данными. В министерстве добавили, что с 15 июля владельцы российских загранпаспортов без биометрии не смогут въезжать в Латвию, но приехавшие ранее люди смогут находиться в стране до окончания срока действия визовых документов. Владельцам латвийских долгосрочных виз и ВНЖ будет предоставлен полугодовой период для обмена заграничных паспортов.

Добавим, что к настоящему моменту "пятилетние" заграничные паспорта граждан России без биометрии не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия и Литва.

Траты Латвии на поддержку Киева превысили €890 млн.

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