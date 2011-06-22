Глава МИД РФ напомнил о необходимости государственного развития в условиях западного давления.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что многие жители нашей страны хотели бы сделать снятие санкций условием соглашения об урегулировании регионального кризиса на Украине. Однако Россия выдержала западное давление и ограничения и стала лишь сильнее. Дипломат указал иностранцу, что власти многому научились с того момента, как против государства коллективный Запад ввел запреты. Они начались ещ со времен управления Белым домом Бараком Обамой, а продолжились при первом сроке президентства Дональда Трампа. Далее, при администрации Джо Байдена санкции стали просто беспрецедентными.

Больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с нормальными странами, дружественными по отношению к нам и которые не смешивают экономические интересы и отношения. Особенно политику. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал возможную причину остановки Джонсоном мирного процесса по Украине.

Фото и видео: МИД России