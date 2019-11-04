Глава МИД РФ указал на причастность Лондона к срыву соглашений Москвы с Киевом.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022 годы) Борис Джонсон непредсказуем и мог остановить мирные переговоры по Украине из-за сиюминутных желаний. Дополнительно руководитель внешнеполитического ведомства отреагировал на вопрос иностранца о том, действовал ли политик из Лондона от имени правительства в Вашингтоне и президента Джо Байдена. Дипломат отметил, что "не знает и гадать не будет".

Я встречался с ним пару раз. Не удивлюсь, если он руководствовался сиюминутным желанием или какой-то долгосрочной стратегией. Он не очень предсказуем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ указали СМИ на то, что для Москвы этой ситуацией на Украине "рулят" американцы и британцы. Сергей Лавров сообщил, что в некоторых мировых столицах наблюдается усталость от регионального конфликта, а также ведутся разговоры о том, что сейчас американские власти хотели бы оставить это "дело" европейцам и сконцентрироваться на более важном.

Лавров: Лондон так и не предоставил информацию о судьбе Скрипалей.

Фото и видео: МИД России