Лавров: Лондон так и не предоставил информацию о судьбе Скрипалей

Глава МИД РФ прокомментировал ситуацию, которая произошла с Алексеем Навальным.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что власти Соединенного Королевства так и не предоставили Москве информацию о судьбе Юлии и Сергее Скрипалях, хотя наша страны имеет все права для получения такой информации. Речь идет о гражданах РФ, которые были отравлены в 2018 году в Солсбери. Таким образом руководитель внешнеполитического ведомства РФ прокомментировал иностранцу ситуацию, связанную со смертью оппозиционера Алексея Навального. Он указал на то, что для предположений нужны сведения от медиков. В том случае, если человека после отравления отправили на лечение в Германию, результаты его анализов не должны быть засекречены.

Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется. А он наш гражданин, так же как и его дочь. У нас есть все права согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания, для получения информации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров усомнился в адекватности Зеленского.

Фото и видео: МИД России