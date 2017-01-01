Глава МИД РФ привел в пример поведение лидера киевского режима.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский, в официальных заявлениях которого преобладает националистическая риторика, в реальности может быть неадекватен. Такое заявление дипломат сделал в качестве реакции на слова иностранного политика, который после всего сделанного им хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность. Речь идет об интервью, которое глава Украины дал СМИ в сентябре 2021 года. На вопрос о том, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения, он разделил граждан на "людей" и "особей", а после и вовсе порекомендовал тем, кто проживает на Украине, но чувствует связь с русской культуры, "ради будущего своих детей и внуков валить в Россию".

Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватным. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров обратил внимание, что, когда Владимир Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке 5 апреля 2014 года, после начала украинской военной операции на Донбассе, то рьяно защищал русский язык. Тогда политик упоминал о том, что все граждане страны говорят на одном языке, читают одни и те же книги, что у нас одинаковая кровь и мы являемся братским народом.

Лавров заявил, что у РФ нет намерения уничтожать братский украинский народ.

Фото и видео: МИД России