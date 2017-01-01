Лавров заявил, что у РФ нет намерения уничтожать братский украинский народ

Глава МИД РФ назвал цели, которые Москва преследует на Украине.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что Москва не намерена уничтожать народ Украины, так как он для нее является братским. Глава внешнеполитического ведомства указал иностранцу на то, что не наша страна начала это противостояние и никакой речи об истреблении чего бы то ни было населения властями не ведется. В Кремле на протяжении многих лет предупреждали коллективный Запад о том, что приближение НАТО к государственным границам РФ создает проблему национальной безопасности. Этот вопрос поднимался президентом Владимиром Путиным на международных площадках.

У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они братья и сестры российскому народу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат добавил, что в тот момент, на Украине произошел государственный переворот, США уже не скрывали, что стоят за ним. У России имеется запись разговора между заместителем государственного секретаря Викторией Нуланд и американским послом в Киеве Джеффри Пайеттом, в ходе которого чиновники обсуждают людей, "которые будут включены в новое правительство" после переворота в стране.

Лавров рассказал Карлсону о закрытых каналах между РФ и США.

Фото и видео: МИД России