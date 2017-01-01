Глава МИД РФ рассказал о том, какие темы обсуждают по секретным линиям Москва и Вашингтон.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что между Москвой и Вашингтоном существует несколько закрытых каналов. В основном они задействуются по вопросам обмена заключенными. Дипломат напомнил иностранцу о том, что между странами осуществлено несколько подобных обменов. Также Кремль и Белый дом имеют несколько тайных каналов, через которые, однако, американцы передают те же заявления, что и в публичном пространстве. Речь идет о том, что Россия якобы должна остановиться и учитывать потребности и позиции Украины. Руководитель внешнеполитического ведомства РФ добавил, что власти в Вашингтоне продолжают поддерживать эту абсолютно бессмысленную "формулу мира Владимира Зеленского", которая недавно была дополнена также и "планом победы".

Западники провели несколько серий встреч, конференцию в Копенгагене, саммит в Бюргенштоке. Хвастаются, что в первой половине следующего года созовут еще одну конференцию и на нее на этот раз "любезно пригласят" Россию. И, мол, тогда России будет предъявлен ультиматум. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению главы МИД РФ, сейчас сам Владимир Зеленский говорит о том, что можно остановиться на линии соприкосновения. Политик уверен, что Украина войдет в Североатлантический альянс, но на текущем этапе гарантии НАТО затронут только те локации, которые контролирует киевское правительство, а другие параметры якобы будут решаться на переговорах. Сергей Лавров добавил, что сторона противника стремится, чтобы результатом переговоров стал полный "уход" российских войск из Украины, чтобы русский народ остался там на произвол местного нацистского режима, который уничтожил все права русских и русскоязычных граждан.

Лавров: Запад совершает ошибку, полагая, что "красные линии" РФ можно двигать.

Фото и видео: МИД России