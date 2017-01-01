Лавров: Запад совершает ошибку, полагая, что "красные линии" РФ можно двигать

Глава МИД РФ напомнил о стремлении НАТО противостоять Москве.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что идеи коллективного Запада о том, что "красные линии" Москвы могут сдвигаться, представляют собой очень серьезную ошибку для них. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание иностранца на то, что некоторые официальные должностные лица из Североатлантического военного блока говорят публично о возможности совершить превентивные удары по российским объектам. В МИД РФ подчеркнули, что такие слова вызывают обеспокоенность.

Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: конфликт на Украине нужно решить на основе Устава ООН.

Фото и видео: МИД России