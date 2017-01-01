Глава МИД РФ рассказал о несогласии к некоторыми словами Стефана Дюжаррика и Антониу Гутерриша по решению регионального конфликта.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что региональный конфликт на Украине нужно решить на основе Устава Всемирной организации во всей его полноте. Этот документ, среди прочего содержит в себе положение о том, все страны должны уважать равенство и право наций на самоопределение. По словам дипломата, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорили схожие слова, а его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик напомнил аудитории, что региональный кризис должен быть завершен согласно Уставу ООН, международному праву и резолюциям Генеральной Ассамблеи и при уважении территориальной целостности.

Любопытно, что на Западе говорят, что там хотят, чтобы этот конфликт был разрешен на основе Устава ООН и уважения территориальной целостности Украины, а Россия, мол, должна "уйти". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Однако Сергей Лавров назвал такой подход неправильным. Он добавил, что если мировое сообщество хочет уважать Устав ООН. то делать это требуется во всей его полноте. В МИД РФ подчеркнули, что представители коллективного Запада регулярно упоминают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Речь может идти о принятые ими после начала проведение специальной военной операции документы, в которых ими высказывается осуждение России и содержатся призывы к тому, чтобы Москва"ушла" с территории Украины на государственные границы 1991 года.

Лавров: в РФ обеспокоены позицией чиновников НАТО о превентивных ударах.

Фото и видео: МИД России