Лавров: в РФ обеспокоены позицией чиновников НАТО о превентивных ударах

Глава МИД оценил слова Бьюкенена.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что официальные высказывания отдельных чиновников из Североатлантического военного альянса, а также из Пентагона о возможности совершения превентивных ударов НАТО по России вызывают обеспокоенность у Москвы.

В последние дни стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда, мол, можно ударить первыми, потому что лучшая защита - это нападение. Представитель стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Т. Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров расшифровал содержание сигнала, посланного Западу "Орешником".

Фото и видео: МИД России