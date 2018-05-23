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Лавров: в РФ обеспокоены позицией чиновников НАТО о превентивных ударах

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Глава МИД оценил слова Бьюкенена.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что официальные высказывания отдельных чиновников из Североатлантического военного альянса, а также из Пентагона о возможности совершения превентивных ударов НАТО по России вызывают обеспокоенность у Москвы. 

В последние дни стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда, мол, можно ударить первыми, потому что лучшая защита - это нападение. Представитель стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Т. Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров расшифровал содержание сигнала, посланного Западу "Орешником".

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, сергей лавров, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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