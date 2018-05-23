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Лавров расшифровал содержание сигнала, посланного Западу "Орешником"

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Глава МИД РФ прокомментировал запуск "Орешника".

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что Москва не даст нанести себе "стратегическое поражение". Глава внешнеполитического ведомства добавил иностранцу, что использование гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" было сигналом коллективному Западу о том,: Москва готова использовать любые средства для того, чтобы не позволить международным союзникам киевского режима добиться успеха в регионе. В МИД РФ уточнили, что в реальности Запад сражается за сохранение собственной гегемонии на геополитической арене, а в украинском кризисе - за такой режим, который готов продать или отдать им все природные и человеческие ресурсы.

Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что Москва борется как за свои законные национальные интересы в сфере безопасности, а также за людей, проживающих на украинских землях, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города и заводы. В МИД РФ пояснили, что речь не идет о природных ресурсах соседнего государства, которые некоторые лица из США хотели бы заполучить себе и видеть украинскую нацию в качестве собственных слуг.

Лавров заявил, что против Москвы идет гибридная война.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, орешник, сергей лавров, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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