Лавров заявил, что против Москвы идет гибридная война

Глава МИД прокомментировал противостояние РФ и США.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что официально Москва и Вашингтон не воюют против друг друга, однако несмотря на это, в отношении нашей страны ведется гибридная война. Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил иностранцу, что без прямого участия военнослужащих из США украинские солдаты не смогли бы делать то, что сейчас они делают с современным оружием большой дальности в зоне проведения специальной военной операции. По словам дипломата, такие шаги со стороны армии киевского режима и коллективного Запада опасны.

Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Отвечая на вопрос Такера Карлсона о том, находятся ли США и РФ в состоянии войны, министр отметил, что это не то, чего бы хотело российское руководство.

Лавров заявил, что США были уведомлены о запуске "Орешника".

Фото и видео: МИД России