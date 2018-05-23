Лавров заявил, что США были уведомлены о запуске "Орешника"

Глава МИД РФ напомнил о тестовом запуске ракеты средней дальности по Украине.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что власти в Вашингтоне были уведомлены за 30 минут до запуска нашей новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник", поэтому не принимали ее за что-то по-настоящему опасное. Дипломат уточнил, что для Кремля речь шла о "тестовом запуске" оружия.

У нас есть канал, который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. "Орешник"... за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится, и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров считает Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским.

Фото и видео: МИД России