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Лавров считает Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским

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Глава МИД РФ вспомнил о своих впечатлениях от американского политика.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что считает избранного президента США, члена Республиканской партии Дональда Трампа сильным и дружелюбным политиком, но при этом не пророссийским лидером. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что лично виделся с иностранным политиком несколько раз, когда у него были запланированы контакты с Владимиром Путиным. Дважды Дональд Трамп принимал дипломата в Овальном кабинете Белого дома, с ним проводились двусторонние переговоры. 

Думаю, он - сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В этой связи Лавров напомнил, что количество антироссийского санкционного давления, введенного при работе администрации Дональда Трампа, было очень большим.

Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории.

Фото и видео: МИД России

Теги: дональд трамп, мид, сергей лавров, такер карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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