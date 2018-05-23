Лавров считает Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что считает избранного президента США, члена Республиканской партии Дональда Трампа сильным и дружелюбным политиком, но при этом не пророссийским лидером. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что лично виделся с иностранным политиком несколько раз, когда у него были запланированы контакты с Владимиром Путиным. Дважды Дональд Трамп принимал дипломата в Овальном кабинете Белого дома, с ним проводились двусторонние переговоры.
Думаю, он - сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В этой связи Лавров напомнил, что количество антироссийского санкционного давления, введенного при работе администрации Дональда Трампа, было очень большим.
Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории.
Фото и видео: МИД России
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